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По состоянию на 23 июня в Надымском районе зарегистрировано 19 природных пожаров за год. Они произошли на общей площади 100 Га, ликвидировано 14 пожаров. Действующих пожаров на территории района - 5.

- Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики пожары на данный момент не представляют. Участие в тушении принимали специалисты Ямалспаса, Надымского лесничества и Надымского лесхоза, а также представители предприятий ТЭК и добровольной пожарной охраны - отметили в официальном сообщество администрации Надымского района.

С 10 мая по 1 октября 2022 года на территории Ямала объявлен пожароопасный сезон. Специалисты просят жителей района не поджигать траву, не бросать незатушенные окурки, не оставлять незатушенные костры, не оставлять и не сжигать в лесу бытовой мусор, не оставлять в лесу стеклянные бутылки и осколки.