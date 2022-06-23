В больницах округа проходят практику 500 студентов из ямальских колледжей Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

В больницах округа проходят практику 500 студентов из ямальских колледжей. Из них 70 студентов вторых и третьих курсов Надымского профессионального колледжа приступили к практике в Надымской районной больнице.

Под кураторством врачей будущие медики получают навыки работы в стационаре хирургического и терапевтического профиля и в поликлинике. Многие ребята получат реальную практику в стационаре. Там их обучают азам профессии, дают возможность приобрести профессиональные навыки и умения. В больнице студенты получают уникальный опыт и погружаются в выбранную специальность.

В ЯНАО будущих медиков готовят в четырех колледжах. Это Ямальский многопрофильный колледж, Новоуренгойский многопрофильный колледж, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий, Надымский профессиональный колледж. Ежегодно колледжи заканчивают около 220 специалистов.