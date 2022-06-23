В Новом Уренгое мотоциклист не справился с управлением и попал в ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Авария произошла около 14 часов на улице Мира, в Новом Уренгое, водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП мотоциклист с травмами попал в больницу.

Как отмечают в Госавтоинспекции, с начала 2022 года на ямальских дорогах в 2 393 зарегистрированных ДТП 8 человек погибли и 140 получили травмы, в их числе 19 детей.

Дорожные полицейские призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.