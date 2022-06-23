Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 июня 2022 года: заразились 5 человек Фото: Юлия Кучеренко

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на Ямале количество заболевших коронавирусом увеличилось на 5 человек. С начала периода количество заразившихся достигло 137 231 человек.

Из общего числа болеющих 37 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 3 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находится на ИВЛ.

За сутки не выявлено случаев заражений среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период таких случаев выявлено 11 477. Таким образом в населенных пунктах Ямала произошло 5 заражений COVID-19, за весь период - 125 754.

С начала пандемии вылечились 135 885 человек. За все время от коронавируса в ЯНАО умерли 1042 человека.