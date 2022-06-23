Ямальские мастера отправятся в Тобольск на всероссийский фестиваль косторезного искусства

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские мастера Дома ремесел Александр Сотруев и Семен Севли примут участие в первом Всероссийском фестивале косторезного искусства «Тобольск. Город мастеров» в одном из центров российского косторезного искусства. Как сообщили в правительстве ЯНАО, с 25 июня по 2 июля они представят свои лучшие работы и познакомят коллег-художников с ямальской косторезной школой. В течение фестиваля все желающие смогут купить изделия из кости и принять участие в мастер-классах.

В Тобольске косторезное искусство началось развиваться с XVI века. Его родоначальниками стали сосланные шведские офицеры, которые взяты в плен во время Северной Войны. Именно в Тобольске хранят уникальную коллекцию произведений из мамонтовой кости, клыка моржа и зуба кашалота.

На Ямале тоже занимаются косторезным искусством с древнейших времен. Традиционные изделия из кости создают ненцы, ханты и коми, продолжая преемственность местных технологий. Ямальские косторезы передают в кости жизненные сюжеты, которые заимствуются из жизни художника. Они максимально передают специфику жизни в тундре.