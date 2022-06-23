На Ямале ремонтируют полуторакилометровый участок на дороге Лабытнанги - Харп

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начался ремонт 1,3-километрового участка на дороге Лабытнанги – Харп. По словам начальника участка АО «Ямалавтодор» ДРЭУ г. Лабытнанги Дениса Костоломова, сейчас дорожники вывозят демонтированные плиты и досыпают земляное полотно песком – с планировкой и уплотнением. По окончании этих работ дорожники обустроят основание из щебня.

- На щебень уложат выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона. Такая конструкция дорожной одежды позволит дороге прослужить дольше. Далее укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку, - отметил Денис Костоломов.

Ремонтируют дорогу 6 человек и 8 единиц техники. На участке организовано реверсивное движение и установлены светофоры. Как отметил замдиректора окружной дирекции Александр Симонов, ремонт повысит безопасность дорожного движения и создаст для водителей комфортные условия передвижения.