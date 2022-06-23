Житель Салехарда отсидит 9 лет за убийство пьяного приятеля, который не помог ему откопать застрявший снегоход Фото: Татьяна Коркина

Девять лет колонии строгого режима получил 27-летний житель Салехарда, который признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, 6 февраля 2022 пьяный обвиненный сел за руль снегохода и отправился из Салехарда в Пельвож. Его пассажирами стали такие же поддатые приятели, как и он сам. По дороге мужчина не справился с управлением и съехал в сугроб. Так как один из пассажиров был в стельку пьян, спал и не мог помочь «водителю» откопать снегоход, обвиняемый отпинал и избил друга.

Через некоторое время мужчина вытащил на дорогу снегоход и погрузил на него уже остывший труп избитого. Вместе с телом он отправился в Салехард, но бросил его неподалеку от города. В полицию о произошедшем сообщил сам осужденный и его приятель.

Молодой человек в совершенном преступлении раскаялся и дал показания сам против себя.