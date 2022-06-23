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Происшествия23 июня 2022 3:00

В Новом Уренгое в районе квартала Армавирского сгорели старые сараи со строительным мусором

Пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Новом Уренгое накануне, 22 июня 2022, в районе квартала Армавирского загорелись старые неэксплуатируемые сараи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение на пульт диспетчера поступило в 18.59, а в 19.40 пожар был потушен. С огнем боролись 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС.

Пожар повредил сараи и строительный мусор, которым эти самые сараи были завалены. Общая площадь сгоревших построек – 36 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливаются.