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Общество22 июня 2022 12:26

Две выпускницы из ЯНАО сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Благодаря ежедневной подготовке и любви к предмету выпускницы смогла достичь максимального результата
Виктория Терина
Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Две выпускницы из ЯНАО сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом сообщили на официальной странице Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети.

Ульяна Михайлив и Анастасия Тугнускова написали экзамен по обществознанию на максимум. Ульяна – выпускница гуманитарного класса губкинской школы №4, победитель и призёр муниципального тура всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву. Девушка планирует поступать на факультет юриспруденции в УрГЮУ.

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

А Анастасия является призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. Она заканчивает ноябрьскую школу №12. Благодаря ежедневной подготовке и любви к предмету выпускница смогла достичь максимального результата на госэкзамене. Анастасия собирается поступать в СПбГУ на экономический факультет.