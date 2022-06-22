Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Две выпускницы из ЯНАО сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом сообщили на официальной странице Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети.

Ульяна Михайлив и Анастасия Тугнускова написали экзамен по обществознанию на максимум. Ульяна – выпускница гуманитарного класса губкинской школы №4, победитель и призёр муниципального тура всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву. Девушка планирует поступать на факультет юриспруденции в УрГЮУ.

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

А Анастасия является призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. Она заканчивает ноябрьскую школу №12. Благодаря ежедневной подготовке и любви к предмету выпускница смогла достичь максимального результата на госэкзамене. Анастасия собирается поступать в СПбГУ на экономический факультет.