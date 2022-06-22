В Губкинском отремонтируют центральную улицу города Фото: Администрация Губкинского

Центральная улица Губкинского станет самой комфортной. На улице Нефтяников уже идёт ремонт дороги, протяжённостью - 1,6 км: от 9-го мкр-н до 14-го.

Сейчас движения на одной из главных улиц города перекрыто и это доставляет жителям серьёзные неудобства. Но губкинцы относятся с пониманием, ведь без ремонта не будет комфорта.

- Меняем дорожное полотно, делаем широкие тротуары. Будут установлены проекционные пешеходные переходы и новые светофоры, сделаем хорошее освещение. В обязательном порядке обновляем инженерные коммуникации и делаем ливнёвку - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Сейчас такие же работы проводятся на улице Набережной, там переделывают более 2 км дороги. А в Пурпе этим летом обновят улицу Ноябрьскую, проезд от Железнодорожной до Лермонтова, переулок Школьный и пьяную дорогу.