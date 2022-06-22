Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 июня 2022 года: заразились 6 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на Ямале количество заболевших коронавирусом увеличилось на 6 человек. С начала периода количество заразившихся достигло 137 226 человек.

Из общего числа болеющих 36 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 4 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлен один случай заражения среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 11 477. Таким образом в населенных пунктах Ямала произошло 6 заражений COVID-19, за весь период - 125 749.

С начала пандемии вылечились 135 877 человек. За все время от коронавируса в ЯНАО умерли 1042 человека.