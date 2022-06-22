Исполнитель хита DIOR, тиктокер Егор Шип приедет в Салехард на День молодежи 2022

Фото: https://vk.com/egorkashipmusic

В День молодежи 25 июня 2022 жителей Салехарда ждет насыщенная праздничная программа. Как сообщили в городской администрации, масса увлекательных мероприятий для взрослых и детей, а также спортивные активности пройдут на площади у Центра культуры и спорта «Геолог». Праздничное настроение для молодежи (и не только) создадут творческие коллективы столицы Ямала и приглашенные артисты, включая Егора Шипа.

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