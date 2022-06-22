В Ноябрьске возле городского фонтана высадили цветочки в подвесных кашпо

Фото: Администрация Ноябрьска

В Ноябрьске на центральной аллее установили новые торговые павильоны. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» глава города Алексей Романов. По его словам, яркие цветные домики, которые сразу привлекли внимание горожан, заработают в пятницу, 24 июня 2022. Здесь можно будет купить чай, молочные коктейли, мороженое и свежевыжатые соки.

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

Кроме того, возле городского фонтана впервые появились цветочки в подвесных кашпо.