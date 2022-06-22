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Происшествия22 июня 2022 7:57

В Приуральском районе ушлый мужчина украл у родственницы больше миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
У мужчины украли более миллиона рублей с карточки

У мужчины украли более миллиона рублей с карточки

Фото: Татьяна Коркина

Ровно 1 миллион и 100 тысяч рублей похитили с банковской карточку у жительницы Приуральского района ЯНАО. Женщина сама обратилась в полицию после того, как поняла, что её обманул родственник.

По данным пресс-службы УМВД по ЯНАО, у заявительницы был вклад в одном из российских банков, и для удобства пользованием деньгами она установила приложение на своем планшете. Пока её не было, женщина попросила родственника перевести деньги с одного счета на другой с помощью планшета и сдала ему все «явки и пароли». Родственник перевел деньги, как она и просила, но не забыл и про себя, похитив 1,1 млн рублей с карточки.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета в особо крупном размере». Мужчина полностью признал свою вину, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

БДИ!

Полицейские в очередной раз напоминают, что нельзя сообщать реквизиты банковских карт и паролей, покупать товары на непроверенных сайтах, не вносить предоплату и не переходить по ссылкам, которые приходят с неизвестных номеров.