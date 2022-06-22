Единой картой жителя Ямала пользуются уже более 1,3 тысяч получателей социальных услуг

Фото: правительство ЯНАО

К Единой карте жителя Ямала уже подключились более 1,3 тысяч получателей социальных услуг. По данным правительства ЯНАО, подобное нововведение в организациях социального обслуживания появилось в апреле 2022 году и позволило автоматизировать подтверждение оказанной помощи.

Как это работает? Получатель услуг прикладывает карточку к мобильнику соцработника, на котором установлено специальное приложение и есть интернет. Время, дата, место оказания услуг и вид помощи автоматически вносятся в информационную базу, в которой ведется учет работы специалистов, что исключает ошибки (если сравнивать с режимом ручной работы). Более того, такая процедура экономит время.

С учетом того, что соцработники пользуются собственными мобильниками и интернетом, каждый месяц им будут предоставлять компенсацию в размере 243 рублей. Сейчас такой мерой поддержки могут воспользоваться более 300 соцработников и специалистов по социальной работе.

Чтобы воспользоваться новой удобной функцией, нужно зарегистрировать имеющуюся карту «Мир» на официальном сайте.