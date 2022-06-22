Для Нового Уренгоя и Ноябрьска закупили новые автобусы, работающие на экологически чистом топливе Фото: Татьяна Коркина

Три новеньких автобуса поступили в Новый Уренгой и один в Ноябрьск, в рамках программы обновления автобусного парка на Ямале. Как сообщили в правительстве ЯНАО, «ноябрьский» автобус и один из автобусов, приехавший в Новый Уренгой, работают на экологически чистом газомоторном топливе, что позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу в несколько раз.

Также в Новый Уренгой поставили два междугородних автобуса, которые будут перемещаться между Новым Уренгоем и Коротчаево. Транспорт оснащен необходимым оборудованием, северным исполнением, видеонаблюдением, электронным табло с «бегущей строкой», системой ГЛОНАСС и терминалами бесконтактной оплаты. Все автобусы – с низким уровнем пола, что очень удобно для людей-инвалидов и мам с колясками.

Сейчас транспорт готовят к постановке на учет. После того, как все необходимые документы будут оформлены, автобусы выйдут на установленные маршруты.

Напомним, в 2021 году в рамках программы обновления автобусного парка на Ямале закупили 40 автобусов. Они вышли на маршруты в Губкинском, Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое.