В Надыме предприниматель арендовал озеро, чтобы выращивать в нем 2,5-килограммовую форель Фото: Татьяна Коркина

На озере в Надыме предприниматель Александр Бородин открыл необычную ферму для выращивания форели. Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, 9,5 тысяч мальков доставили с Собского рыбоводного завода в Харпе. Зарыбление арендованного фермером водоема состоялось в начале июня, и за три недели рыбка неплохо акклиматизировалась в местной воде. Мальков кормят 6 раз в день и тщательно следят за температурным режимом воды.

По словам главы крестьянского фермерского хозяйства Александра Бородина, продажа первой выращенной форели массой 2,5 килограммов запланирована на 2023 год. Сейчас главное – сохранить поголовье рыбешек до весны 2023 году. При положительном опыте предприниматель планирует поставлять форель ямальцам на постоянной основе.

Помимо Александра, на Ямале выращивают рыбу ещё 4 рыбоводных организаций. В 2021 году предприниматели вырастили и продали 15 тонн товарной рыбы, что превышает показатель 2020 года на 10%. Предприятия могут пользоваться 12-ю рыбоводными участками, у трех из них функционируют системы замкнутого водоснабжения.