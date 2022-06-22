В Салехарде буйный гость два раза пырнул ножом в грудь 37-летнего собутыльника

Фото: СК РФ по ЯНАО

В Салехарде возбуждено уголовное дело против 23-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийстве. Об этом сегодня, 22 июня, рассказали в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.

По данным следователей, ночью 19 июня подозреваемый распивал спиртное в гостях у знакомого. Парни поругались, и тогда обвиняемый схватил нож и два раза пырнул им 37-летнего собутыльника. За столом сидели ещё несколько человек, которые помогли остановить буйного гостя и обратились в скорую и полицию. Молодой человек тут же был задержан, решается вопрос об отправке его под стражу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что житель Лабытнанги осужден за покушение на убийство. Он нанес пострадавшему множественные удары кухонным ножом.