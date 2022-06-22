Житель Аксарки Приуральского района отсидит 12 лет за попытку убийства подростка и собутыльника Фото: Татьяна Коркина

Двенадцать лет колонии строгого режима получил 22-летний житель села Аксарка Приуральского района ЯНАО. Молодой человек признан виновным сразу в трех преступлениях: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья» и «Покушение на убийство, с целью скрыть другое преступление».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, 3 сентября 2021 года пьяный молодой человек поспорил со своим собутыльником. Конфликт перерос в драку, и тогда обвиненный схватил нож и ударил им парня прямо в голень. После этого парень отправился в гости к своему другу-подростку и решил забрать у него банковскую карточку, считая, что на ней много денег.

Для этого с тем же ножом преступник напал на подростка, ранив его несколько раз в туловище. Потерпевший побоялся за свою жизнь и отдал грабителю банковскую карточку и куртку. Прикрываясь от ударов сумкой, он выбежал из квартиры, но преступник побежал за ним, чтобы убить. Так как понял, что на него заявят в полицию.

Преступник догнал подростка и несколько раз воткнул ему нож в спину, а потом отвел его в кусты, высказывая угрозы убийством. Подросток начал кричать, и его призывы о помощи услышал местный житель, который остановил преступника и отвез раненого в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи мальчик остался жив.

Во время предварительного расследования мужчина сидел в СИЗО.