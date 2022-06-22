В Ноябрьске 16-летняя девочка и её друг-подросток пойдут под суд за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела в отношении юноши и девушки, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, у 16-летней девушки уже был опыт в распространении наркотиков в Иркутской области. В апреле 2022 года подросток получила от куратора задание приехать в Ноябрьск, чтобы распространить опасные запрещенные вещества. Девушка предложила своему другу-подростку «поработать» и получить за этот деньги. Однако во время оборудования тайников с наркотиками обвиняемых задержали полицейские. Досмотрев ребят, силовики нашли при них наркотическое вещество в крупном размере.

Следователи приняли меры, чтобы установить люде, причастных к распространению наркотиков. Против куратора группы уголовное дело выделено в отдельное производство. А дело в отношении двух подростков направлено в суд.