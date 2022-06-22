Пожар в жилом доме в Лабытнанги спалил потолок в ванной комнате. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Лабытнанги накануне, 21 июня 2022, произошел пожар в жилом доме на улице Гришгорна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 19.21, и в 19.55 пожар был потушен.

С огнем боролись 10 человек личного состава МЧС и 2 единиц спецтехники. Огонь повредил потолок в ванной комнате на площади 1 квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В тот же день, рано утром, около 4.49 в Надыме загорелся жилой дом на ул. Заводская. Через полчаса пожар ликвидировали 11 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. Огонь повредил детскую комнату на площади 13 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.