В Тарко-Сале задержали 24-летнего парня с крупной партией наркотиков в детском рюкзаке

Фото: УМВД по ЯНАО

В Пуровском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, утром 15 июня 2022 сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнего местного жителя, который прятал наркоту в тайниках-закладках в Тарко-Сале.

Во время осмотра автомобиля полицейские нашли в детском рюкзаке сверток с опасным веществом. Экспертиза показала, что в сумке была синтетика массой 102,86 граммов, что является крупным размером.

Фото: УМВД по ЯНАО

24-летнего ранее судимого парня из Тарко-Сале задержали, свою вину он полностью признал. Сейчас молодого человека заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.