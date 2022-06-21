Погода на Ямале 21 июня 2022: днем гроза, но очень жарко Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 21 июня 2022, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 C, при натекании облачности до +20 C, днем +26…+31 C, по западу +16…+21 C.

Погода на Ямале 21 июня 2022 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Приуральском районе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 6-7 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 C, днем +14…+16 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 C, днем +26…+28 C.

В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 C, днем +26…+28 C.