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Звезды20 июня 2022 6:02

Мастерицы из Салехарда создали Ямал из оленьих жил и бороды на панно в виде карты России

Увидеть карту можно было на ПМЭФ-2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Ямал. Официально.

Фото: Ямал. Официально.

Мастерицы из Салехарда Евгения Маклакова и Роза Накова приняли участие в создании уникального панно в виде карты России. Ямальские девушки создали фрагмент ЯМАО при помощи оленьих жил и длинных волос из оленьей бороды. Как сообщили в официальном телеграм-канале Правительства ЯНАО, в орнаменте мастерицы использовали традиционные узоры – рога оленя, лисий локоть, крыло чайки и острые зубки щуки.

Фото: Ямал. Официально.

Фото: Ямал. Официально.

Увидеть панно можно было на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Над его созданием трудились мастера со всей страны.