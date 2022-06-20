Мастерицы из Салехарда создали Ямал из оленьих жил и бороды на панно в виде карты России

Фото: Ямал. Официально.

Мастерицы из Салехарда Евгения Маклакова и Роза Накова приняли участие в создании уникального панно в виде карты России. Ямальские девушки создали фрагмент ЯМАО при помощи оленьих жил и длинных волос из оленьей бороды. Как сообщили в официальном телеграм-канале Правительства ЯНАО, в орнаменте мастерицы использовали традиционные узоры – рога оленя, лисий локоть, крыло чайки и острые зубки щуки.

Фото: Ямал. Официально.

Увидеть панно можно было на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Над его созданием трудились мастера со всей страны.