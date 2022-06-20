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Общество20 июня 2022 6:34

Двое жителей Иркутской области отправятся в колонию на 8 лет за планы сбывать наркотики

Суд вынес приговор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Двое жителей Иркутской области отправятся в колонию на 8 лет за планы сбывать наркотики

Двое жителей Иркутской области отправятся в колонию на 8 лет за планы сбывать наркотики

Фото: Татьяна Коркина

По восемь лет колонии получили двое жителей Иркутской области, которые признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенного в Интернете группой лиц в крупном размере. Соответствующее государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Суд установил, что молодые люди решили обогатиться за счет наркоты в Новом Уренгое. В «Телеграме» они вступили в преступный сговор и решили сбывать наркотики неустановленным пока лицам. Благодаря оперативности полицейских мужчины не смогли реализовать свои планы и сбагрить наркоманам 6,86 граммов опасного вещества.

Один из них проведет восемь лет в колонии общего режима, второй – в колонии строгого режима.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», что жительница Ноябрьска рискует угодить в тюрьму на 20 лет за сбыт наркотиков. Она обустроила тайник-закладку, в котором находились 25 свертков с неизвестным веществом.