На Ямале столкнулись два автомобиля из-за выбежавших на дорогу уточек

Фото: паблик "Губкинский.ком"

На Ямале накануне, 19 июня 2022, произошло ДТП между Губкинским и Пурпе. По данным паблика «Губкинский.ком», оба автомобиля шли друг за другом. Впереди идущий водитель черной «Хонды» увидел на дороге утят и притормозил. Водитель идущего за ним автомобиля не успел затормозить и врезался в «зад» «Хонды». В результате водитель черного авто пострадал, получив сотрясение мозга. А вот уточкам повезло больше: они не пострадали.

Фото: паблик "Губкинский.ком"

Ещё одно ДТП произошло накануне, 19 июня 2022, в 13:57 на 478 километре автодороги Сургут-Салехард. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, здесь столкнулись два легковых автомобиля Honda Odyssey и Honda Civic. На месте происшествия работали три человека личного состава и одна единица спецтехники.