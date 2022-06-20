Погода на Ямале 20 июня 2022: местами воздух прогреется до +30 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 20 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с (ночью) и 6-11 м/с (днем). Температура воздуха ночью +12…+17 C, при прояснении до +7 C, температура воздуха днем +20…+25 C, местами до +30 C.

Погода на Ямале 20 июня 2022 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Подробный прогноз погоды на Ямале 20 июня смотрите в инфографике МЧС.