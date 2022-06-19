На Ямале за сутки коронавирусом заразились 7 человек, включая вахтовика с месторождения Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 июня 2022 увеличилось на 7 человек (шесть в муниципальных образованиях и одного вахтовика). Таким образом, общее число заболевших «короной» с начала пандемии составило 137 207 человек. С внебольничными пневмониями и коронавирусом госпитализированы 49 человек, из которых 6 в тяжелом состоянии, 1 – на искусственной вентиляции легких.

Коронавирус на Ямале 19 июня 2022. Фото: Оперштаб

За весь период выздоровело 135 853 человека, умерло 1042 человека.