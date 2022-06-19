Погода на Ямале 19 июня 2022: воздух прогреется до +26 C Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 19 июня 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, днем гроза. Ветер восточный с переходом на юго-восточный, а потом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 C, при прояснении до +5 C, днем +21…+26 C, местами до +15 C.

В Приуральском районе облачно, днем небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 C, днем +21…+23 C.

В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 C, днем +21…+23 C.