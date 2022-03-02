На Ямале назначен новый директор департамента информационных технологий и связи: им стал Константин Оболотин

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале назначен новый директор регионально департамента информационных технологий и связи. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вакантную должность занял Константин Оболотин, который исполнял обязанности руководителя ведомства с августа 2021 года.

- На должность директора ведомства назначен с 1 марта из резерва управленческих кадров ЯНАО, - уточнили в правительстве.

Свою профессиональную деятельность в департаменте информационных технологий и связи он начал в 2008 году с должности главного специалиста. В период с 2013 по 2014 годы возглавлял подведомственное учреждение департамента ГКУ «Ресурсы Ямала». С 2014 года он занимал должность первого заместителя директора департамента, а в августе 2021 года приступил к руководству департамента в качестве исполняющего обязанности директора.

Также Константин Оболотин отмечен почетной грамотой министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.