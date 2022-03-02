Власти Салехарда оставили людей в аварийном доме без воды, света и тепла на пять лет Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда добилась переноса срока расселения аварийного дома №10 по ул. Островского. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в здании отсутствует центральное водоснабжение и водоотведение, отключены электроэнергия и отопление.

- Учитывая техническое состояние дома, срок расселения и сноса является чрезвычайно длительным - до 31 декабря 2027 года. При этом была проведена экспертиза, указывающая на аварийность и опасность здания, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, требуя перенести срок расселения и провести в здании страховочные мероприятия.

Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти расселить жильцов в 2022 году. Исполнение решения находится на контроле ведомства.