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Общество2 марта 2022 4:50

Власти Салехарда оставили людей в аварийном доме без воды, света и тепла на пять лет

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти Салехарда оставили людей в аварийном доме без воды, света и тепла на пять лет

Власти Салехарда оставили людей в аварийном доме без воды, света и тепла на пять лет

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда добилась переноса срока расселения аварийного дома №10 по ул. Островского. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в здании отсутствует центральное водоснабжение и водоотведение, отключены электроэнергия и отопление.

- Учитывая техническое состояние дома, срок расселения и сноса является чрезвычайно длительным - до 31 декабря 2027 года. При этом была проведена экспертиза, указывающая на аварийность и опасность здания, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, требуя перенести срок расселения и провести в здании страховочные мероприятия.

Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти расселить жильцов в 2022 году. Исполнение решения находится на контроле ведомства.