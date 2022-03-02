Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 марта 2022 4:12

Водитель «УАЗа» слетел в кювет между Лабытнанги и Харпом

Пострадал пассажир
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, авария произошла 1 марта на 5 километре автодороги между Лабытнанги и Харпом.

- Установлено, что около 8:15 утра водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате случившегося пострадал пассажир, его госпитализировали в медучреждение, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 аварий, а с начала года - 988, в которых три человека погибли и 51 получил травмы.