Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В деревне Ямгорт началось строительство модульной пекарни. Об этом заявил глава Шурышкарского района Олег Попов, выложив пост в соцсетях.

- В высокой степени готовности находится свайное поле. Подрядчик приступает к возведению каркаса здания. Уже на этой неделе ожидается отгрузка пекарского и другого оборудования из Екатеринбурга, - написал он.

Также глава муниципалитета уточнил, что осуществить проект удалось благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.

Площадь модульного здания составит 80 квадратных метров. В нем разместятся производственный цех, зонированный в зависимости от выполняемых процессов, и торговый зал.

Также напоминаем, что еще одна пекарня заработала накануне Нового года в селе Азовы.