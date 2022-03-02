Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

У поселка Тазовский появится свой фирменный стиль. Об этом заявил глава района Василий Паршаков, опубликовав пост в своих соцсетях.

- Встретился с представителями компании, которая будет заниматься разработкой архитектурно-художественной концепцией благоустройства районного центра. У организации в этом деле большой практический опыт. Такая концепция позволит сделать Тазовский еще более красивым и комфортным, у нас появится свой фирменный стиль, - написал он

Разработанная концепция будет учитываться при проектировании и строительстве новых объектов, в организации общественных пространств и озеленении.

- Пока работы только на этапе планирования, но растущий с каждым годом поселок без сомнения должен быть современным и благоустроенным, - добавил Василий Паршаков.