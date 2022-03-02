С начала года уже 45 салехардских семей воспользовались региональным маткапиталом Фото: Вера Зенина

С начала 2022 года региональным материнским капиталом воспользовались уже 45 салехардских семей, об этом сообщили в городской администрации.

Размер маткапитала на второго малыша - 150 тысяч рублей, на третьего и последующих - 500 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий и получение медицинской помощи членам семьи.

- Право на материнский капитал возникает после государственной регистрации рождения (усыновления) ребенка органами региональных ЗАГС или МФЦ. Исключение возможно в случае, если женщина на период беременности и родов находилась за пределами области по направлению медицинской организации ЯНАО, - отметила заместитель главы города Анастасия Попова.