В Красноселькупе открылся новый детский сад «Морошка» на 240 мест

Фото: Правительство ЯНАО

В Красноселькупе открылся новый детский сад «Морошка», рассчитанный на 240 мест. В нем обустроили 13 групп для дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в поселке работали два детских сада в деревянном исполнении. Один из них - «Буратино» - построенный в 1986 году, будет закрыт. Второй детсад - «Теремок» - вошел в состав ДОУ «Морошка» и вскоре примет малышей от 1,5 лет.

В новом детском саду созданы современные условия для воспитания и развития ребят. Помещения спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно взаимодействовать со средой. Оборудованы театральная и ИЗО студии, тренажерный и музыкальный залы, мастерская для мальчиков и зал безопасности дорожного движения.

В учреждении будут готовить юных исследователей. Основной принцип образовательной программы для дошколят: «Минимум теории, максимум практики».

Также с появлением детского сада у дошкольников появилась возможность посещать бассейн. Это единственное образовательное учреждение в районе, где возможно обучение детей плаванию. Дошколята будут заниматься с профессиональным тренером.