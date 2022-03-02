Погода на Ямале на 2 марта: ветер стихает

Погода на Ямале на 2 марта Фото: Вера Зенина

В среду, 3 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -13, ночью -12. Ветер 1-3 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -11, ночью -14. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -10, ночью -13. Ветер 8-13 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -16, ночью -18. Ветер 8-13 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -12, ночью -13. Ветер 9-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -15, ночью -14. Ветер 7-15 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -13 ночью -14. Ветер 1-3 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: