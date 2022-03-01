В Салехарде начали убирать новогодние ели и украшения

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде вот-вот начнут демонтировать новогоднюю ель, установленную на площади возле Центра культуры и спорта «Геолог». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Вначале проведут работы по разборке елочных украшений и веток ели, далее будет убрано ледовое ограждение и разобран основной каркас. Ель на улице Чкалова уже начали демонтировать, - добавили в мэрии.

Также в ближайшее время начнутся работы по разборке елочных украшений и каркасов деревьев на площади возле МРК «Полярис» и на улицах Маяковского и Деповская. А вот ледовые городки планируют демонтировать только в конце марта.