Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале мобильные бригады врачей обследуют жителей отдаленных поселков. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с начала года врачи посетили уже шесть населенных пунктов, где осмотрели порядка 500 человек.

Для обследования жителей отдаленных поселков на Ямале работает три мобильных диагностических комплекса, расположенных на базе автомобиля КамАЗ: в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах.

Сегодня мобильный диагностический комплекс Аксарковской больницы работал в Катравоже. В ближайшее время специалисты Мужевской больницы обследуют жителей села Горки. Затем, 10 и 11 марта, медики Пуровского района побывают в Харампуре и Халясавэе, 18 и 19 марта передвижной медицинский комплекс будет работать в Тарко-Сале, а 26 марта бригада отправится в самую северную точку района - село Самбург.