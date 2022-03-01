Глава Салехарда рассказал о строительстве нового спорткомплекса в районе Гидропорт

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский поделился подробностями о строительстве нового спорткомплекса в районе Гидропорт.

- В этом году приступаем к возведению на ул. Чкалова современного ФОКа для игровых видов спорта. Его общая площадь составит 1 720 квадратных метров. Зал, размером 42 на 25 метров, будет предназначен для мини-футбола, волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Завершить строительство ФОКа планируется в 2024 году, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Кроме того, летом, по просьбе горожан, будут установлены современные уличные тренажеры. Они появятся на спортплощадке, рядом с роллердромом и веревочным городком.

- Таким образом, площадка станет многофункциональным спортивным центром в районе Гидропорт, - добавил Алексей Титовский.