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Недвижимость1 марта 2022 11:25

Глава Салехарда рассказал о строительстве нового спорткомплекса в районе Гидропорт

Завершить работы планируют в 2024 году
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский поделился подробностями о строительстве нового спорткомплекса в районе Гидропорт.

- В этом году приступаем к возведению на ул. Чкалова современного ФОКа для игровых видов спорта. Его общая площадь составит 1 720 квадратных метров. Зал, размером 42 на 25 метров, будет предназначен для мини-футбола, волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Завершить строительство ФОКа планируется в 2024 году, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Кроме того, летом, по просьбе горожан, будут установлены современные уличные тренажеры. Они появятся на спортплощадке, рядом с роллердромом и веревочным городком.

- Таким образом, площадка станет многофункциональным спортивным центром в районе Гидропорт, - добавил Алексей Титовский.