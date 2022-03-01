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Общество1 марта 2022 10:44

На фактории в Ямальском районе планируют открыть мастерские и кафе

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

На фактории Порц-Яха, расположенной в Ямальском районе, ожидаются масштабные изменения. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский, выложив пост в своих соцсетях.

- Вчера работал на Порц-Яхе. Дал поручение специалистам поддержать инициативы по развитию фактории. Представители бизнеса готовы делать нарты, открыть швейную мастерскую и превратить магазин на фактории в придорожное кафе, - написал он.

Известно, что следующая встреча главы с тундровиками состоится в апреле. Во время повторного визита данные вопросы рассмотрят более подробно.