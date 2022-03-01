Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начинается подготовка к предстоящим паводкам. В связи с этим в Салехарде прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Заседание в режиме веб-конференции провел заместитель губернатора Аркадий Бессонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С учетом географического положения и климата Ямала, период паводка традиционно приходится на май-июнь. Исходя из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на сегодняшний день средняя толщина льда на реках ниже прошлогодних значений в среднем на 15%. Это дает полагать, что риск образования ледовых заторов - основного источника ЧС - невысокий.

Также в преддверии паводка департаментом гражданской защиты уточнил списки населенных пунктов, попадающих в зоны возможных затоплений (подтоплений) - это город Тарко-Сале, поселок Уренгой, села Овгорт и Антипаюта. Для предотвращения разлива вод будут проведены мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Пур и Сыня.

В постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации, связанные с изменением паводковой обстановки, находится «Ямалспас», на вооружении которого есть необходимые плавсредства и средства спасения, а также силы средства муниципальных образований.

Для наблюдения за развитием ситуации будут использованы беспилотные авиационные средства «Ямалспаса».