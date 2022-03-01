В Ноябрьске сотрудница ломбарда подделала документы и украла 375 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, обокравшей ломбард. Как сообщили в региональном следкоме, женщина была сотрудницей учреждения и совершила кражу, используя служебное положение.

- Установлено, что в январе 2022 года сотрудница ломбарда, используя служебное положение, изготавливала подложные документы о сдаче вещей в ломбард, а затем присваивала деньги из кассы. В итоге женщина незаконно обогатилась 375 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.