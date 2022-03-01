Мошенники обманули двух ямальцев при покупке товаров в Интернете Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала продолжают верить мошенникам, отдавая им свои деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на этот раз жертвами аферистов стали 50-летний ноябрянин и жительница Тарко-Сале.

Так, мужчина хотел купить в Интернете зимние шины. Связавшись с продавцом, он получил счет для оплаты и перечислил на него 16 500 рублей. Товар северянин так и не получил.

Жительница Тарко-Сале разместила в Сети информацию о продаже сумки, после чего ей позвонила потенциальная покупательница. На следующей день женщина получила сообщение, что на ее счет переведены деньги за сумки. Чтобы просмотреть данную информацию, она ввела персональные данные банковской карты, после чего произошло списание более 4 тысяч рублей. Попытавшись отменить операцию, женщина еще раз ввела данные банковской карты, отдав уже более 7 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - добавили в ведомстве.