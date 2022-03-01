В Салехарде ураганный ветер соврал с постамента самолет Фото: "Автотуристы ЯНАО", соцсети

В первый день весны на Ямал обрушились шквалистый ветер и метель. Первым последствия непогоды ощутил на себе музей полярной авиации в Салехарде, расположенный под открытым небом. Ураган сорвал с постамента один из экспонатов - самолет Ан-2.

- В Салехарде кукурузнику стало скучно, и он решил свалить, - написал анонимный пользователь в паблике «Автотуристы ЯНАО».

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на котором изображена завалившаяся на хвост авиатехника. Насколько сильно пострадал самолет и понадобится ли ему ремонт - неизвестно.

Напоминаем, что сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах порывы ветра достигают 28 м/с.