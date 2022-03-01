Фото: Администрация города Губкинского

В Пурпе и Пурпе-1 появятсе первые теплые остановки. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Гаранин, выложив пост в своих соцсетях.

- Поставим отапливаемый остановочный павильон на конечной остановке в Пурпе-1. В Пурпе установим два. Ожидание общественного транспорта между этими пунктами необходимо сделать более комфортным. Также появится возможность отслеживать общественный транспорт в реальном времени, - написал он.

Также Андрей Гаран предложил жителям выбрать цвет будущих теплых остановок: зеленый, синий, красный, бежевый, желтый, темно-зеленый, голубой и оранжевый.

Написать понравившийся вариант можно в комментариях на странице градоначальника.