Юным ямальцам с сахарным диабетом бесплатно выдают системы мониторинга глюкозы Фото: Правительство ЯНАО

Юным ямальцам, страдающим диабетом первого типа, начали бесплатно выдавать системы мониторинга глюкозы. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

- Заболевание коварное. Но если постоянно отслеживать уровень сахара в крови и своевременно принимать меры, можно полноценно жить, - прокомментировал губернатор. Система мониторинга довольно дорогостоящая и обходилась семья до 150 тысяч рублей в год. Кстати, данная система более бережная, в отличие от глюкометра. Она не требует постоянных проколов - для детей это был большой стресс.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 200 семей.

Кроме того, начиная с этого года расходники для инсулиновых помп будут бесплатно предоставлять не только взрослым пациентам с инвалидностью, как раньше, но и десяткам людей без этого статуса.