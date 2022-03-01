Житель Нового Уренгоя рискует угодить в тюрьму за хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1996 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, у него обнаружили бумажный сверток с неизвестным веществом.

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком растительного происхождения массой 1,82 грамма, - уточнили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник сообщил полицейским, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.