В первый день весны на Ямал обрушится шквалистый ветер и метель

Фото: МЧС России по ЯНАО

В первый день весны на Ямал обрушится шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 28 м/с. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- 1 марта на территории всего Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ветер юго-западный с переходном на северо-западный, порывы до 19-24 м/с на побережье, в предгорных районах - до 28 м/с. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах ожидается метель, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим жителей просят проявить осторожность и не выходить на улицу без необходимости.