Ямальские больницы возвращаются к привычному режиму работы

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в связи с этим больницы возвращаются к привычному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, на прошлой неделе к привычному режиму работы вернулось большинство отделений Ноябрьской и Новоуренгойской больниц. В Пуровском и Шурышкарском районах к плановой работе вернулись стационары и поликлиники, жителям Лабытнанги доступна вся плановая медпомощь, за исключением физиопроцедур. Также с завтрашнего дня в Новом Уренгое начнет работу отделение медицинской профилактики, а в Салехарде возобновится госпитализация в стационарные отделения.

- В ряде муниципалитетов эпидситуация пока остается напряженной. Это города Муравленко, Губкинский и Надым. Как только заболеваемость и там пойдет на спад, плановая помощь также возобновится. Мы надеемся, что это произойдет уже 7 марта, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.

Так, за за прошлую неделю в больницах региона перевели в резерв 121 койку. На сегодняшний день в округе развернуто 765 коек, занято - 580. Процент свободного коечного фонда составляет 24%.